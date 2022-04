Clown Zippogalli kommt mit dem Circus Belly nach Osnabrück. FOTO: Bernhard Sacher Todes-Rad, Hula-Hoop und mehr Circus Belly gastiert vom 11. bis 15. Mai an der Halle Gartlage in Osnabrück Von Thomas Wübker | 28.04.2022, 10:10 Uhr

Der Circus Belly zählt laut Eigenwerbung zu den „zehn größten, schönsten und kreativsten Circussen in Deutschland“. Vom 11. bis 15. Mai gastiert er an der Halle Gartlage in Osnabrück. Mit in der Manege sind internationale Artisten, die zum Teil waghalsige Stunts zeigen, sowie Pferde, Riesenschlangen und Alligatoren.