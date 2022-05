Am Samstag zieht der bunte Demonstrationszug des Christopher Street Days durch Osnabrück. Das Foto stammt aus dem vergangenen Jahr. FOTO: Thomas Osterfeld Queeres Zentrum gefordert Christopher Street Day (CSD) propagiert Samstag in Osnabrück Liebe und Frieden Von Thomas Wübker | 26.05.2022, 18:01 Uhr

Unter dem Motto „Love is Love & Love is Peace“ (Liebe ist Liebe und Liebe ist Frieden) findet an diesem Samstag, 28. Mai, der Umzug zum Christopher Street Day (CSD) in Osnabrück statt. Zum ersten Mal fährt auch ein CSD-Bus mit. Neben der bunten Feier-Parade werden ernste Forderungen gestellt.