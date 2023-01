Seit über 20 Jahren findet ihre Mischung aus gregorianischem Gesang und moderner Musik Anhänger. Am 7. Februar kommt der Chor Gregorian nach Osnabrück. Foto: Christian Barz up-down up-down Mittelalter und Moderne Chor Gregorian am 7. Februar in der Lutherkirche in Osnabrück Von Thomas Wübker | 18.01.2023, 07:35 Uhr

Die Mischung aus gregorianischem Gesang mit moderner Rock- und Popmusik und spektakulären Bühnenshows hat den Chor Gregorian in den vergangenen zwei Jahrzehnten beliebt gemacht. Am 7. Februar kommt er in die Lutherkirche in Osnabrück.