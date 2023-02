Schreiben können fördert selbstständiges Denken: Soll ChatGPT Herr über unseren Kopf und unsere Schreibfähigkeit werden? Symbolfoto: imago images/Westend61 up-down up-down Professorin Christina Noack Wegen ChatGPT: Osnabrücker Linguistin fürchtet um Schreibkompetenz von Schülern Von Christine Adam | 26.02.2023, 18:30 Uhr

Über ChatGPT wird momentan viel berichtet, vor allem darüber, was diese sprach- und textbasierte Künstliche Intelligenz Erstaunliches kann – und was sie eben noch nicht so gut kann. Beim derzeitigen Blick allein auf das Produkt kommt Christina Noack, Professorin für Sprachdidaktik an der Uni Osnabrück, zu kurz, dass die KI Gefahren vor allem für Schüler und Studenten birgt.