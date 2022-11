Über psychische Erkrankungen spricht beim Charity-Event „Auszeit für Osnabrück“ am 19. November im Hafen Dana Janzen. Foto: Akka Fotografie up-down up-down Mehr Sensibilität für mentale Gesundheit Charity-Event „Auszeit für Osnabrück“ am 19. November im Hafen Von Thomas Wübker | 13.11.2022, 13:44 Uhr

Mehr Sensibilität für mentale Gesundheit und positive Psychologie in unserer Gesellschaft schaffen will das Charity-Event „Auszeit für Osnabrück“ am Samstag, 19. November, im Lauten Speicher im Hafen.