In den Notaufnahmen im Klinikum und dem Marienhospital Osnabrück herrscht wegen vieler Glätteunfälle Hochbetrieb. Foto: David Ebener up-down up-down Neue Patienten im Minutentakt Glätte-Chaos in Osnabrücker Kliniken: Marienhospital sagt alle planbaren OPs ab und | 26.01.2023, 10:22 Uhr | Update vor 1 Std. Von Anke Schneider Cornelia Achenbach | 26.01.2023, 10:22 Uhr | Update vor 1 Std.

Wegen Glätteunfällen herrschte an diesem Donnerstag Hochbetrieb in den Osnabrücker Krankenhäusern. Bis 15.30 Uhr seien 84 Patienten in die Notaufnahme gekommen, sagt Dr. Lars Roman Herda, Chefarzt des Notaufnahmezentrums am Klinikum. Das Marienhospital hat für Donnerstag sämtliche planbaren Operationen abgesagt.