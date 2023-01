In den Notaufnahmen im Klinikum und dem Marienhospital Osnabrück herrscht wegen vieler Glätteunfälle Hochbetrieb. Foto: David Ebener up-down up-down Patienten kommen im Minutentakt Glätte-Chaos in Osnabrücker Kliniken: Marienhospital sagt alle planbaren Operationen ab Von Cornelia Achenbach | 26.01.2023, 10:22 Uhr | Update vor 51 Min.

Wegen Glätteunfällen herrscht an diesem Donnerstagmorgen Hochbetrieb in den Osnabrücker Krankenhäusern: Binnen drei Stunden (Stand: 10 Uhr) seien 40 Patienten in die Notaufnahme gekommen, sagt Dr. Lars Roman Herda, Chefarzt des Notaufnahmezentrums am Klinikum. Das Marienhospital hat für den Donnerstag sämtliche planbaren Operationen abgesagt.