Ohne die jungen Helfer könnte Diakon Jörg Christian Lindemann die Kinderferienbetreuung in der Petrusgemeinde nicht stemmen. FOTO: Egmont Seiler Chance und Verpflichtung Jugendliche helfen bei Kinderferienbetreuung 16.07.2013, 10:22 Uhr

stwi Osnabrück. Eine Küche voll mit Kindern, die sich freiwillig zum Spüldienst gemeldet haben: So zu beobachten bei der Kinderferienbetreuung im Haus der evangelisch-lutherischen Petrusgemeinde Gretesch-Lüstringen-Darum. Die Motivation der Kinder hat einen Grund: Zuvor gab es Pfannkuchen. Normalerweise ist jeder Morgen für rund dreißig Grundschulkinder und zehn bis fünfzehn ehrenamtliche Helfer stramm durchgeplant. Er beginnt mit dem gemeinsamen Anfangskreis, dann werden kreative Bastelgruppen angeboten und um elf Uhr frühstücken alle zusammen ihre mitgebrachten Brote. Es folgen ein freies Spiel und Gruppenspiele sowie am Mittag der gemeinsame Abschluss. An diesem Tag hatte sich eine Gruppe ausnahmsweise für Pfannkuchen statt Basteln entschieden – sehr zur Freude der anderen.