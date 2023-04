Für 25 Kindergartenkinder sind in einer Gruppe im Regelfall in Niedersachsen zwei pädagogische Fachkräfte zuständig. Fachleute sagen: Die Gruppen sind viel zu groß. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd up-down up-down Kleinere Gruppen gefordert CDU zur Kita-Krise: Osnabrücker Rat soll der Kultusministerin Druck machen Von Sandra Dorn | 13.04.2023, 19:46 Uhr

Die Osnabrücker CDU-Fraktion will die Kita-Krise auf die Tagesordnung der Ratssitzung am 25. April setzen. Ihr Ziel ist ein „dringender Appell“ des Rates an Niedersachsens Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Grüne) mit insgesamt neun Forderungen.