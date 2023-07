Extinction Rebellion und die Grüne Jugend protestieren mit einem Plakat an der Pagenstecherstraße in Osnabrück gegen die kommunale Verkehrspolitik. Foto: Michael Gründel up-down up-down Pagenstecherstraße in Osnabrück CDU-Fraktionschef wirft Klimaaktivisten „Hetze“ gegen Wirtschaft und Politik vor Von Wilfried Hinrichs | 26.07.2023, 14:08 Uhr

Das Protestplakat von Extinction Rebellion (XR) und der Grünen Jugend an der Pagenstecherstraße in Osnabrück hat eine politische Debatte ausgelöst. CDU-Fraktionschef Marius Keite wirft den Klimarebellen vor, zurück in die „wirtschaftliche Steinzeit“ zu wollen. Die SPD mahnt zur Besonnenheit.