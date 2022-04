In die Hasestraße ist das Casa Maria gezogen. Dort werden ab Samstag iberische Spezialitäten angeboten. FOTO: Thomas Wübker Iberische Spezialitäten Casa Maria führt portugiesische Tradition in der Hasestraße in Osnabrück fort Von Thomas Wübker | 22.04.2022, 07:00 Uhr

Eine Tradition führt ab Samstag Maria Caeiro fort. Sie eröffnet in der Hasestraße 65 in Osnabrück ihr Café und Restaurant Casa Maria. Am gleichen Standort war lange Jahre ein Bistro beheimatet, in dem viele Gäste die portugiesische Lebensart kennenlernten. Das soll nun wieder so sein.