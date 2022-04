Hussan Alfin und sein Sohn Murat sowie Mahmud Abdilah haben sich bei der Impfaktion der Caritas impfen lassen. Auch seinen digitalen Impfausweis hat sich Hussan Alfin schon ausstellen lassen. FOTO: Elena Werner Niedrigschwellig und mehrsprachig Erfolgreiche Impfaktion der Osnabrücker Caritas für Migranten Von Elena Werner | 25.10.2021, 18:09 Uhr

Bisher haben sich in Osnabrück eher wenige Migranten gegen Covid-19 impfen lassen. Das lag aber nicht an ihrer Haltung gegenüber der Impfung, sondern an den fehlenden Zugängen, sagt die Caritas – und veranstaltete selber eine Impfaktion.