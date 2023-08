Match für Landwirt und Social Clubs: aarnt biowork will Cannabis anbauen

In begrenzten Mengen sollen Erwachsene oder sogenannte Cannabis Social Clubs demnächst Cannabis anbauen dürfen. Ein entsprechender Gesetzentwurf dazu soll im Herbst im Bundestag und Bundesrat beraten werden. Stimmen beide zu, könnte das Gesetz Anfang 2024 in Kraft treten.

Einer, der die anstehende Diskussion besonders im Blick haben wird, ist Johannes Weimer (29). Denn zusammen mit drei Mitstreitern plant er, aus der Cannabis-Legalisierung ein Geschäftsmodell zu machen.

Aus leeren Ställen sollen Cannabis-Plantagen werden

Aarnt bioworks heißt das Start-up, das der ausgebildete Bundeswehroffizier zusammen mit seinem Team gegründet hat. Zuletzt hat er nach seinem BWL- und Jura-Studium allerdings für einen Venture-Capital-Fonds (Wagniskapital-Fonds) in Köln gearbeitet. Die Start-up-Szene kennt er aus dieser Zeit gut, erzählt der 29-Jährige. Ab September will er sich nun voll und ganz auf das Start-up fokussieren.

Das ist das Gründerteam des Start-ups Hortus, zu dem aarnt bioworks und schwammerl bioworks gehören: Johannes Weimer (von links), Benedikt Behr, Søren von Horsten und Philipp Spital

Die Idee der Gründer: Leerstehende Schweineställe umzubauen, dort Cannabis-Plantagen einzubauen und diese schlüsselfertig an Social Clubs zu verpachten. „Wir wollen Landwirte und Social Clubs zusammenbringen. Die Landwirte suchen händeringend nach neuen Einkommensquellen, die Social Clubs nach Anbauflächen – das ist ein gutes Match. Für den Umbau der Ställe rechnen wir mit Kosten zwischen 700 und 1700 Euro pro Quadratmeter“, sagt Weimer.

Ob die Idee wirklich funktioniert, das kann das Gründerteam nicht testen, bis das Gesetz in Kraft tritt. Untätig ist es bis dahin aber nicht.

„Wir wissen schon, dass unser Vorhaben ein Moonshot ist. Wir wollen uns an das Thema herantasten und jetzt erst einmal mit anderen Kulturen, etwa Speisepilzen, in ersten Ställen starten.“ Johannes Weimer Gründer Start-up Hortus.

Kräuterseitlinge sollen demnächst in ungenutzten Ställen wachsen – um dieses Geschäftsfeld kümmert sich schwammerl bioworks, ein zweites Unternehmen, das das Team gegründet hat.

Mit Sicherheitskonzept zur Indoor Farm

Es soll ein erster Testlauf werden, so beschreibt es der 29-Jährige, inwieweit ehemalige Tierställe für das sogenannte „vertical farming“ – also den Anbau von Pflanzen auf engem Raum – geeignet sind. Ein gelernter Gartenbauer im Team bringt den entsprechenden fachlichen Hintergrund mit.

„Wir fahren auf Sicht“, sagt Johannes Weimer, der in Münster studiert hat, ehrlich. Dass zumindest der Pilzanbau funktionieren wird, davon ist er überzeugt.

Ist das Gesetz einmal verabschiedet, sieht der Gründer aber auch für das Cannabis-Konzept gute Chancen – wenn denn die Pflanzen in der Umgebung gut wachsen. „Mit einem entsprechenden Sicherheitskonzept sollte das gehen. Von außen ist ja nicht zu erkennen, was im Stall steht. Wichtig ist, dass wir von Anfang an die Landwirtschaft in diesen neu entstehenden Markt einbinden“, ist der 29-Jährige überzeugt.

Suche nach Ställen in ganz Deutschland

Und selbst wenn sich herausstellt, dass ein Cannabis-Anbau nicht möglich ist, so bliebe dem Start-up mit Pilzkulturen und anderem ein Plan B. Für Weimer ist das Konzept von schwammerl bioworks zur Nachnutzung von Ställen als „Indoor Farm“ grundsätzlich eine Möglichkeit für Landwirte, von den veränderten Rahmenbedingungen zu profitieren.

„Es gibt zurzeit noch wenig Umnutzungskonzepte. Die Gebäude leer stehen zu lassen, kann aber doch auch keine Option sein. Wir bieten Landwirten eine einzigartige Chance, sich frühzeitig in diesem neuen Markt zu positionieren, den bei einer kompletten Legalisierung sonst Big Pharma und Big Tobacco unter sich aufteilen würden“, ist er überzeugt.

Die Region Osnabrück als eine Hochburg der Landwirtschaft sieht Johannes Weimer als ideale Gegend, die Geschäftsidee zu testen und weiterzuentwickeln – auch, wenn bundesweit nach Ställen gesucht werde, in denen sie ihr Konzept testen könnten.