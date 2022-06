Wird die frühere Osnabrücker NSDAP-Zentrale in Hans-Calmeyer-Haus umbenannt? Vielleicht. Villa Schlikker soll das Museum ab sofort jedenfalls nicht mehr heißen. FOTO: Gert Westdörp up-down up-down Früheres Nazi-Hauptquartier Museumsname museumsreif? „Villa Schlikker“ sagen ist in Osnabrück plötzlich tabu Von Sebastian Stricker | 28.06.2022, 06:00 Uhr

Soll das frühere Osnabrücker Nazi-Hauptquartier am Heger Tor in Hans-Calmeyer-Haus umbenannt werden? Darüber streiten seit Jahren die Gelehrten. Der Kulturausschuss meint nun: Das städtische Museum dürfe ab sofort nicht einmal mehr Villa Schlikker heißen. Der Name sei historisch belastet.