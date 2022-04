Der Wohnmobilstellplatz am Nettebad ist derzeit der einzige in Osnabrück. FOTO: Dietmar Kröger Camper als Tourismus-Imageträger Osnabrücker Stadtrat beschließt Ausbau von Wohnmobil-Stellplätzen Von Dietmar Kröger | 27.04.2022, 15:05 Uhr

Aktuell verfügt Osnabrück über fünf Wohnmobilstellplätze am Nettebad. Und die sind an den Wochenenden und in den Ferien ständig belegt. Der Bedarf übersteigt bei weitem das Angebot. Das will die Stadt nun per Ratsbeschuss ändern.