Noch sind die Regale im Café Doma gefüllt. Die Waren sollen nach und nach verkauft, aber nicht neu bestellt werden. Marina, Roma und Tatjana Fedorenko (von links) suchen einen Nachfolger. FOTO: Thomas Wübker Ungewisse private und politische Lage Corona und Krieg: Café Doma am Kamp in Osnabrück sucht Nachfolger Von Thomas Wübker | 24.03.2022, 10:19 Uhr

In vielen osteuropäischen Sprachen bedeutet das Wort Doma „Zuhause“ oder „Heim“. Die Familie Fedorenko hat vor zwei Jahren ein Café am Kamp in Osnabrück eröffnet, das diesen Namen trägt. Nun gibt sie ihr Heim auf und sucht einen Nachfolger.