Der Schnee hat die Straßen in der Region weiß überzogen. Foto: André Havergo up-down up-down Wie geht es am Samstag weiter? Schneefall am Freitagabend: Busverkehr in Stadt und Landkreis Osnabrück eingestellt Von Micha Lemme | 10.03.2023, 22:13 Uhr

Witterungsbedingt hat die Verkehrsgemeinschaft Osnabrück (VOS) den Busverkehr in Stadt und Landkreis am Freitagabend eingestellt. Auch am Samstag könnten noch Einschränkungen auf die Fahrgäste zukommen.