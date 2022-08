Der Buchstabe M steht in Osnabrück für Metrobusse. Sie verkehren auf den fünf wichtigsten Linien (M1 bis M5). Foto: Michael Gründel up-down up-down X, R, S, N, M, B und E Rätselhaftes Osnabrück: Wofür stehen die Buchstaben bei den Buslinien? Von Sebastian Stricker | 30.08.2022, 06:20 Uhr | Update vor 17 Min.

Jede Buslinie in Osnabrück hat eine Nummer – so weit, so klar. Aber manchmal stehen vor den Zahlen noch Buchstaben. Wir erklären, was ein B, X, R, S, N, M oder E auf der Zielanzeige bedeutet.