In Osnabrück haben bereits über 10.000 Stadtwerke-Kunden die Spar-App Yaniq auf ihren Smartphones installiert. Sie garantiert Gelegenheitsfahrern eine ÖPNV-Nutzung zum Bestpreis. Foto: Stadtwerke Osnabrück/Lisa Hoff up-down up-down Automatische Bestpreis-Abrechnung Verkehrsgemeinschaft Osnabrück bietet Spar-App Yaniq bald im gesamten Busnetz an Von Sebastian Stricker | 26.06.2023, 05:53 Uhr

Einchecken, losfahren – und Wochen später den günstigsten Preis bezahlen: Wer in Osnabrück und Belm gelegentlich Bus fährt, kann mit der Stadtwerke-App Yaniq seit Herbst 2020 Geld sparen. Bald soll das auch auf Linien in der Region gehen. Die Verkehrsgemeinschaft Osnabrück (VOS) will die automatische Bestpreis-Abrechnung ab Mitte 2024 netzweit einführen.