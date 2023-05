Zwei Alphatiere im Zoo Osnabrück: Aufsichtsratsvorsitzender Fritz Brickwedde (links) und Geschäftsführer Andreas Busemann, hier bei der Bilanz-Pressekonferenz Anfang 2021. Foto: André Havergo up-down up-down Reaktion auf Betriebsrat-Statement Busemann-Aus im Zoo Osnabrück: Brickwedde wittert „gezielte Kampage“ gegen Aufsichtsrat Von Sebastian Stricker | 13.05.2023, 16:40 Uhr

In der öffentlichen Diskussion über die vorzeitige Trennung von Geschäftsführer Andreas Busemann sieht der Aufsichtsratsvorsitzende des Osnabrücker Zoos, Fritz Brickwedde, sich und das Gremium einer „gezielten Kampagne“ ausgesetzt. In einer schriftlichen Stellungnahme zu dem am Freitag vom Zoo-Betriebsrat abgegebenen Statement lobt er das aktuelle Zoopräsidium – und spricht Busemann die charakterliche Eignung zur Zusammenarbeit ab.