Ein Metrobus der Linie M2 am Heger Tor in Osnabrück. Die Verbindung zwischen Hauptbahnhof und Landwehrviertel soll zur „Referenzachse für Maßnahmen zur Busbeschleunigung“ ausgebaut werden. Archivfoto: Michael Gründel up-down up-down Interaktive Karte zeigt Pläne Vorfahrt für den ÖPNV: Wo Busse in Osnabrück bald schneller sind als Autos Von Sebastian Stricker | 23.02.2023, 06:45 Uhr | Update vor 56 Min.

Meist stehen Busse in Osnabrück im selben Stau wie die Autos. Das macht den ÖPNV wenig attraktiv. Zwischen Berliner Platz, Neumarkt und Stadthalle soll er deshalb Vorrang bekommen, außerdem auf weiten Teilen der Linie M2 (Hauptbahnhof–Landwehrviertel) sowie an mehreren Stellen in Sutthausen. Aber wann kommt sie endlich, die versprochene Busbeschleunigung? Ein Sachstandsbericht.