Susanne Foitzik und Felix Herman leiten die neue Burger-Biene-Filiale an der Lengericher Landstraße in Osnabrück. FOTO: Hermann Pentermann Cheeseburger für einen Euro Burger-Biene eröffnet am 1. April neue Filiale in Osnabrück-Hellern Von Thomas Wübker | 30.03.2022, 12:12 Uhr

Die Burger-Biene arbeitet fleißig an der Vergrößerung ihres Einzugsgebiets. An diesem Freitag, 1. April, eröffnet das Fast-Food-Restaurant an der Lengericher Landstraße im Osnabrücker Stadtteil Hellern eine weitere Filiale. An diesem Tag gibt es dort Cheeseburger für einen Euro.