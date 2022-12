Besuch in der Rettungsleitstelle: Über den bundesweiten Warntag am 8. Dezember informieren sich Volker Trunt (von links, Fachdienstleiter Ordnung), Andreas Merse (Schulverwaltung des Landkreises), Detlef Wilcke (Fachdienstleiter Umwelt) und Kreisbrandmeister Cornelis van de Water beim stellvertretenden Leiter der Regionalleitstelle, Christian Kessens. Foto: Landkreis Osnabrück/Henning Müller-Detert up-down up-down Aktionstag am 8. Dezember Bundesweiter Warntag: 103 Sirenen heulen im Landkreis Osnabrück Von Anke Schneider | 06.12.2022, 12:00 Uhr | Update vor 12 Min.

Der Landkreis Osnabrück beteiligt sich am bundesweiten Warntag, bei dem am Donnerstag, 8. Dezember, die Sirenen auch im Osnabrücker Land getestet werden. Dazu soll in ganz Deutschland um 11 Uhr der Sirenenlarm ausgelöst und um 11.45 Uhr Entwarnung signalisiert werden. Im Kreisgebiet sind 103 Sirenen in 16 Kommunen dabei.