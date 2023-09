Getragen wird der Protest vom DGB, dem Stadtelternrat und -schülerrat, dem Kita-Elternnetzwerk Osnabrück und vielen anderen Organisationen. Die Bildungsverantwortlichen in Land und Bund sehen sich also einer breiten Front von mit ihrer Arbeit unzufriedenen Bürgern gegenüber.

160.000 Lehrer und 300.000 Erzieher fehlen

Vier Forderungen haben die Veranstalter ihrem Protest vorangestellt: Kitas und Schulen sollen zukunftsfähig und inklusiv werden. Eine Ausbildungsoffensive soll dafür sorgen, die Lücke von 160.000 fehlenden Lehrern und 300.000 Erziehern zu füllen. An einem eiligst einzuberufenden Bildungsgipfel sollen alle beteiligt sein, die täglich mit Kita und Schule in Berührung sind. Und zur Finanzierung eines besseren Bildungssystems steht die Forderung nach einem 100 Milliarden Euro schweren Sondervermögen Bildung auf der Tafel, ergänzt durch die Forderung dauerhaft jährlich zehn Prozent des Bruttoinlandsprodukts in die Bildung zu investieren.

Teilnehmer können Postkarten an das Kultusministerium schreiben

Und für diejenigen, die noch die eine oder andere Idee für eine Bildungswende haben, liegen Postkarten bereit, auf denen sie ihre Vorstellungen notieren und diese dann an das Kultusministerium in Hannover schicken können.

Gelegenheit zum Austausch

Der Stadtelternrat – als federführender Organisator des Protesttages in Osnabrück – hat zudem angekündigt, dass nach einem Demonstrationszug durch die Stadt noch Gelegenheit zum Austausch mit Vertretern des Schulträgers und der Politik auf dem Marktplatz vor dem Rathaus besteht.