„Mama Anja“ wird Anja Hirschmann in Malawi genannt. Für ihren Einsatz für Mädchen in dem afrikanischen Land erhält sie das Bundesverdienstkreuz. FOTO: Verein Magi/Anja Hirschmann Einsatz für Mädchen aus Malawi Anja Hirschmann vom Osnabrücker Verein Magi erhält das Bundesverdienstkreuz Von Thomas Wübker | 18.05.2022, 10:12 Uhr

Das kommende Wochenende wird Anja Hirschmann nie vergessen. Am Freitag feiert die Tecklenburgerin ihren 55. Geburtstag. Und am Samstag wird ihr das Bundesverdienstkreuz verliehen. Sie bekommt es für ihren Einsatz für Mädchen in dem afrikanischen Land Malawi.