Von der Justiz gesucht Bundespolizei nimmt 34-Jährigen am Osnabrücker Hauptbahnhof fest Von Anke Schneider | 01.08.2023, 12:47 Uhr

Die Bundespolizei hat am Dienstagmorgen am Hauptbahnhof in Osnabrück einen 34-Jährigen festgenommen. Gegen den Mann lag ein Haftbefehl vor. Er muss für rund zwei Monate ins Gefängnis.