Die Nachprüfung des Urteils im zweiten „Kujat-Prozess“ habe keinen Rechtsfehler ergeben, teilte der 3. Strafsenat des Bundesgerichtshofes in Karlsruhe mit (Aktenzeichen 3 StR 185/11). Die Entscheidung der Osnabrücker Richter wurde in vollem Umfang bestätigt und die Revisionen beider Angeklagten als unbegründet verworfen. Damit sind beide Strafverfahren wegen des Mordes an Marcus Kujat rechtskräftig abgeschlossen.

Die Schwurgerichtskammer des Landgerichts Osnabrück war nach 46 Verhandlungstagen zu der Überzeugung gelangt, dass Wadim S. am 24. Juli 2008 den schlafenden Marcus Kujat erschossen hat. Dies erfolgte im Auftrag von Maren M. und deren ehemaligen Lebensgefährten Andris M., die beide bereits in dem ersten „Kujat-Prozess“ mit Urteil vom 27. November 2009 zu lebenslanger Haft wegen Mordes rechtskräftig verurteilt worden waren. Die in dem zweiten Verfahren ebenfalls Angeklagte Marina S. hat den Kontakt zwischen Maren M. und Andris M. einerseits sowie ihrem Neffen Wadim S. andererseits vermittelt. In zweiten „Kujat-Prozess“ waren 70 Zeugen und sechs Sachverständige vernommen worden.

Maren M. ist die ehemalige Lebensgefährtin von Marcus Kujat. Seit 2004 kam es zu ständigen heftigen Auseinandersetzungen in der Beziehung. Der 38-Jährige fühlte sich von Maren M. finanziell ausgenutzt. Als er die Rückzahlung von Darlehen forderte, fasste sie den Entschluss, ihn zu töten. Maren M. forderte ihren Bekannten Andris M. auf, einen Auftragsmörder zu suchen, was diesem auch gelang. Am 24. Juli 2008 drang der beauftragte Mörder Wadim S. mit Hilfe eines Hausschlüssels in das Wohnhaus des Opfers ein und erschoss den schlafenden Marcus Kujat.