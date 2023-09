Trotz hohen Bedarfs und Fachkräftemangels Bund will Migrationsberatung kürzen - Osnabrücker Verbände schlagen Alarm Von Sandra Dorn | 20.09.2023, 10:30 Uhr Caritas, Awo, der Verein Exil und die jüdische Gemeinde bieten in Stadt und Landkreis Osnabrück Migrationsberatung für Erwachsene und zum Teil auch für Jugendliche an. Alle wehren sich gegen die im Bundeshaushalt 2024 angedachten Kürzungen. Symbolfoto: Michael Gründel up-down up-down

Die Zahl von Geflüchteten in Osnabrück ist derzeit höher als in den Jahren der Fluchtbewegungen 2015 und 2016. Um Menschen mit guter Bleibeperspektive zu integrieren - auch in den Arbeitsmarkt -, bieten diverse Verbände in Stadt und Landkreis Migrationsberatung an. Ausgerechnet dort drohen nun gravierende Kürzungen.