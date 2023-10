Laudator Norbert Lautner sagte, Frauenheims umfassendes Fachwissen und seine zahlreichen Bücher und Vorträge als Luftfahrt- und Raketenhistoriker seien längst Legende. Ausgewählt worden sei er nicht zuletzt „wegen seiner Liebe zu allem, was irgendwie fliegt, wegen seiner Kameradschaftlichkeit und seinem unermüdlichen, vielseitigen Bemühen für die allgemeine und kleine Fliegerei“. Mittlerweile sind bei Martin Frauenheim über 2740 Flüge und 1350 Flugstunden zusammengekommen, rund 10.000 Personen hat er in die Luft gebracht.

Raketenexperte und fliegender Nikolaus

Alle Kinder im Aero-Club Osnabrück-Atterheide kennen ihn, weil er zwölf Jahre den fliegenden Nikolaus spielte. Der kam am 6. Dezember eben nicht mit dem Rentierschlitten, sondern mit einer Cessna 172 auf die Erde hernieder, um sie zu bescheren. Nachwuchsarbeit leistet er auch regelmäßig in den Schulferien, wenn er im Rahmen der Ferienpass-Aktion Kindern den Flugplatz und das Fluggerät erklärt.

Martin Frauenheim (Mitte) ist in Ganderkesee der Wanderpreis 2023 „Kavalier der Lüfte" verliehen worden. Das Bild zeigt ihn im Kreis der Auswahl-Jury. Foto: Fred Vosteen.

30 Jahre in der Kommunalpolitik

Beruflich ist Frauenheim nie in die Luft gegangen. Im Stahlwerk Georgsmarienhütte ließ er sich zum Maschinenschlosser ausbilden, besuchte dann die Technikerschule in Abendform und verdiente weiterhin „auf Hütte“ seine Brötchen. In Kirche und Kommunalpolitik übernahm er ehrenamtlich Verantwortung, war 30 Jahre Mitglied im Hagener Gemeinderat und zwölf Jahre Bürgermeister. 2017 erhielt er das Bundesverdienstkreuz für sein Engagement in der Kommunalpolitik, der deutsch-polnischen Partnerschaft sowie der geschichtlichen Aufarbeitung des Luftkriegs im Zweiten Weltkrieg.

Hochzeitsreise zu Flugplätzen

Die Fliegerei begeisterte ihn seit Jugendjahren. Keinen Flugtag in der Nähe ließ er aus. Nach der Hochzeit 1971 gab es keine traditionelle Hochzeitsreise, stattdessen wurden im Umkreis ein halbes Dutzend Flugplätze besucht. „Dann kam von meiner Frau die alles entscheidende Frage: Würdest Du Dir das Fliegen selbst auch zutrauen?“, schildert der Kavalier der Lüfte seinen persönlichen Einstieg in die aktive Fliegerei. Tags darauf meldete er sich in der Flugschule auf der Atterheide an. Keine zwölf Monate später hatte er seinen Pilotenschein in der Tasche und seine Frau neben sich im Cockpit. Die Begeisterung für die Fliegerei teilen die beiden bis heute miteinander.

Martin Frauenheim und die typische Handbewegung: Ölstandskontrolle vor dem Abflug. Archivfoto: Archiv Martin Frauenheim.

Absturzstellen erkundet

Ebenso fasziniert ihn der Flugmodellbau. Mittlerweile umfasst die Sammlung von kleinen Flugzeugen und Raketen rund tausend Exemplare. Als Hobby-Luftfahrthistoriker forscht er eingehend über die Osnabrücker Luftfahrt-Pioniere Gustav Tweer und Reinhold Tiling. Und als wenn das noch nicht genug wäre für mindestens zwei Forscherleben, hat er sich auch die Luftfahrtarchäologie auf die Fahnen geschrieben. Das heißt, er geht den Abstürzen deutscher und alliierter Flugzeuge im letzten Krieg auf den Grund. Zusammen mit deutschen, englischen oder amerikanischen Gleichgesinnten tauscht man Dokumente aus, spricht mit den letzten noch lebenden Zeitzeugen und grenzt die Absturzorte immer weiter ein, bis man schließlich bei Grabungen tatsächlich auf vereinzelte Wrackteile stößt.

Unter anderem auch im Umfeld des ehemaligen Fliegerhorstes Achmer. In manchen Fällen konnte man Angehörigen der abgeschossenen oder abgestürzten Besatzungsmitglieder die lang ersehnte Gewissheit über das Schicksal des Vaters oder Großvaters verschaffen.

Und irgendwie mit Luftfahrt zu tun hatte ja auch die Materialseilbahn, die zwischen 1937 und 1967 über Hagen hinwegschwebte. Sie beförderte Kalksteine aus Holperdorp zum Verladebahnhof am Augustaschacht in Ohrbeck. Frauenheim fand als Technischer Angestellter der Georgsmarienhütte im Archiv des Stahlwerks die Originalakten zur Seilbahn und dokumentierte alles sorgfältig.

Aprilscherz um die Materialseilbahn

Gern erzählt er die Geschichte von dem Aprilscherz, den sich 1966 die Zeitungsredaktion erlaubte: Der Probebetrieb mit Personengondeln sei nun genehmigt worden, für die ersten Freifahrten solle man sich bitte am Augustaschacht einfinden. Viele Gutgläubige fielen darauf herein. Schließlich verrät Frauenheim noch ein lange gehütetes, „dunkles“ Geheimnis: Obwohl Hagen ja seit Jahren den berühmten Kirschlehrpfad besitzt und dieser sogar direkt vor seiner Haustür vorbei führt, muss er gestehen: „Ich mag keine Kirschen.“