Immer ein Foto Wert: Das Osnabrücker Bürgerdinner. Foto: Hermann Pentermann

Ein gemeinsamer Abend für den guten Zweck

Mehr als 100 Tische wurden im Vorfeld von Freunden, Gruppen, Vereinen und Verbänden gemietet, und der Erlös kommt Projekten der Bürgerstiftung zugute. An diesem Abend kamen nun alle zusammen, um gemeinsam zu tafeln, wobei jeder Tisch für sein Essen und seine Dekoration selbst zuständig war.

Durfte natürlich nicht fehlen: Ein VfL-Tisch beim Bürgerdinner der Bürgerstiftung Osnabrück. Foto: Hermann Pentermann

Auch die Queen saß mit am Tisch

Der Tisch der Wirtschaftsjunioren, deren Outfit und das Essen, alles war sehr britisch: Fascinator und Schiebermützen, Union Jack, Scones, Schottische Eier – und die Queen als Pappaufsteller. Jonas Imwalle gefiel am Bürgerdinner: „Das gute Wetter und die gute Laune der Leute.“

Ein echter Blickfang war der Tisch der Wirtschaftsjunioren, sie hatten sogar die „Queen" mitgebracht. Foto: Hermann Pentermann

Die „Briten“ hatten den schönsten Tisch

Die „Briten“ gewannen den Preis des „schönsten Tisches“, gefolgt vom Motto „Phantom der Oper“. Dahinter verbarg sich die Stepptanz-Gruppe „The Art Act and Tap Dancer“, die fand, die Kostüme ihrer aktuellen Choreografie passten hervorragend zur Zeit des Westfälschen Friedens. Und für Dekoration und Essensauswahl standen offenbar Stillleben gedeckter Tische des 17. Jahrhunderts Pate. Mit Blick in die Runde erklärte Ilka Witte: „Mit so vielen Menschen gemeinsam auf dem Marktplatz zu essen ist einzigartig.“

Ihr Motto lautete „Phantom der Oper", aber die Kostüme passten auch in die Zeit des Westfälischen Frieden: Die Stepptanz-Gruppe "The Art Act and Tap Dancer". Foto: Hermann Pentermann

Nicht gewonnen, aber viel Spaß

Der Tisch der „Gärtner“ hatte sogar eine virtuelle Teilnehmerin: „Meine Schwester Mathilda ist gerade in Costa Rica”, erzählte Carlotta Voss, die ein Videotelefonat ihr führte. Wie die meisten ihrer Tischnachbarn war sie als Gärtnerin gekleidet. „Viele in unserer Gruppe kannten sich vorher nicht, aber unsere Schnittmenge war der Garten”, berichteten „Blumenfee“ Stephanie Möllering und „Gartenzwerg“ Elke-Petra Trendelkamp: Ihr Team servierte Maulwurfskuchen im Blumentopf und Gin aus der Pestizidflasche auf einer Kunstrasen-Tischdecke.

Sehr kreativ: der Tisch der Gärtner. Foto: Hermann Pentermann

Ein friedliches und buntes Miteinander

Nach dem Essen erklärte Ulrike Burghardt, die Vorsitzende der Osnabrücker Bürgerstiftung, mit Blick auf die zusammensitzen den, feiernden und tanzenden Menschen: „Hier herrscht eine unglaublich entspannte und friedliche Atmosphäre, jeder bringt sich ein, und es gibt ein großes Miteinander.“ Viele kämen zum wiederholten Mal, doch die Stiftung begrüße auch alle, die erstmals mit dabei wären. „Das Bürgerdinner wird jünger und bunter - nicht nur was die Tischdekoration und Kostüme angeht“, stellte Burghardt erfreut fest.

Der Erlös des Bürgerdinners kommt Projekten der Bürger Stiftung Osnabrück zugute. Foto: Hermann Pentermann

Dabeisein und Spaß haben ist das Wichtigste

Ein Beispiel dafür, dass man auch ohne aufwendige Deko und Kostüme am Bürgerdinner teilnehmen und Spaß haben kann, bewies der Tisch der Bewohner des Diakonie Wohnstiftes am Westerberg. Die Senioren gewannen den ersten Platz in der Kategorie „schlichter Tisch”. Sie hatten „trotz ihrer Baustellen, die Initiative ergriffen” und erlebten “ein Stück Osnabrück”, so Garth Bräunlich begeistert: „Das Miteinander ist einfach toll.“ Und die 92-Jährige Eva Moormann erklärte, wie wolle nächstes Jahr wieder mitmachen: „Es ist einfach wunderschön, die Leute haben sich so viel Mühe gegeben! Aber der Spaß ist das A und O.”