Dirigent Jack Martin Händler (links) und Heiko Schlatermund von der Felix-Nussbaum Gesellschaft haben die Bruno-Walter-Musiktage in Osnabrück ins Leben gerufen. Foto: Jörn Martens Klassische Musik gegen das Vergessen Nussbaum-Haus wird Konzertort für Bruno-Walter-Musiktage in Osnabrück Von Tom Bullmann | 21.03.2023, 15:44 Uhr

Aus Anlass des Gedenkens an 375 Jahre Westfälischer Frieden und an das 25-jährige Bestehen des Felix-Nussbaum-Hauses finden im Juni die Bruno-Walter-Musiktage in Osnabrück statt.