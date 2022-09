In der Deutschen Scholle in Osnabrück versammelten sich Briten aus Osnabrück, um von ihrer Queen Abschied zu nehmen und sich ins Kondolenzbuch einzutragen. Foto: Thomas Wübker up-down up-down „Ohne sie wird es langweilig“ Briten in Osnabrück nehmen Abschied von Queen Elizabeth II. Von Thomas Wübker | 19.09.2022, 15:10 Uhr

Am Montag nehmen etwa 40 Briten in Osnabrück Abschied von ihrer Queen. Sie verfolgen die Übertragung der Trauerfeier im englischen Fernsehen gemeinsam in der Deutschen Scholle. In einem besonderen Moment stockt den Trauernden der Atem.