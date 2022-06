Das musizierende Kollektiv aus Uruguay hat seine Wurzeln in Ska und Rock. Mit der brisanten Mischung wurden die Musiker in ihrer Heimat Superstars, und auch in Deutschland wuchs ihre Fangemeinde kontinuierlich. Jetzt haben sie Pech: War die Freiheit vor ein paar Jahren noch mit 400 heftig tanzenden Fans angefüllt, so haben sich jetzt noch nicht einmal halb so viele Zuschauer versammelt, um sich von den rasanten Songs befeuern zu lassen. Natürlich konnten weder Band noch Veranstalter wissen, dass der VfL an diesem Abend um den Aufstieg in die 2. Liga kämpfen würde. Also muss die Band jetzt vor reduziertem Auditorium auftreten – was ihrer Spielfreude keinerlei Abbruch tut.

Sebastián „Enano“ Teysera und Sebastián „Cebolla“ Cebreiro werfen sich als Sänger gegenseitig die Bälle zu. Sie lassen sich von Saxofon und Trompete anfeuern und von Pepe Canedo, dem neuen Schlagzeuger, antreiben. Obwohl auf den CDs der Band der Ska-Einfluss immer mehr dem Rock Platz macht, ist diese Tendenz beim Konzert zunächst gegenläufig: Der Upbeat regiert in den verschiedensten Geschwindigkeiten. Nur die Gitarren bringen Rock ’n’ Roll ins Spiel. Es gibt auch ein ruhiges Intermezzo mit Balladen und gemäßigteren Songs wie „Va A Escampar“. Doch lange lässt die Band dem Publikum keine Zeit durchzuatmen. Schon bald stellt Stagemanager Manolo Ferreiro eine Trommel an den Bühnenrand, kippt Bier und Wasser auf das Fell und drischt im Rhythmus darauf ein. Sprühfontänen im Scheinwerferlicht begleiten den Song. Manolo singt, während Enano ins Publikum geht. Man tanzt und schreit, Reggae geht in seinen schnellen Bruder Ska über, bis ein kräftiges Gitarrenriff wieder in den Rock-Modus wechselt. Dann scheint es, als wollte man an The Clash erinnern.

Es mag sein, dass der Höhepunkt der „Latin Ska“-Welle überschritten ist, die vor einigen Jahren Mexiko, Argentinien, Brasilien und Uruguay überrollte und nach Europa hinüberschwappte. Dennoch stimmt es einfach: Die Vehemenz, das organische Zusammenspiel und die extrem gute Laune, die La Vela Puerca verbreiten, machen deren Konzerte zu einem Erlebnis.