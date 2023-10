Mülltonnen und Holzstapel in Flammen Acht Brandstiftungen in der Nacht in Osnabrück-Hellern: Polizei nimmt drei Tatverdächtige fest Von Julia Gödde-Polley | 23.10.2023, 14:39 Uhr Die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Stadtmitte waren in der Nacht zu Montag in Osnabrück in den Straßen Hofbreede und Feldbreede im Einsatz. Symbolfoto: Imago Images/Fotostand/Reiss up-down up-down

In der Nacht zu Montag haben im Osnabrücker Stadtteil Hellern an acht Stellen Müllcontainer oder Holzstapel gebrannt. Die Polizei vermutet in allen Fällen Brandstiftung. In der Nähe konnten die Beamten Männer antreffen, die für die Brände verantwortlich sein sollen.