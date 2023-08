Aus bislang ungeklärter Ursache geriet das Untergeschoss eines Wohnhauses in der Möserstraße 43 am Freitagmorgen gegen 5 Uhr in Brand. Feuerwehr und Polizei sind vor Ort.

Nach ersten Angaben der Polizei werden die Bewohner derzeit evakuiert. Die Möserstraße ist halbseitig gesperrt.

Dieser Artikel wird fortlaufend mit aktuellen Informationen aktualisiert.