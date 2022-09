Die Feuerwehr hatte die Flammen rasch unter Kontrolle. Symbolfoto: Michael Gründel up-down up-down Kühlschrank in Flammen Brand in Osnabrücker Wohnhaus Von Niklas Golitschek | 23.09.2022, 12:50 Uhr

Das Feuer war schnell gelöscht: Am Freitagmittag hat es in einem Haus am Portweg im Osnabrücker Stadtteil Atter gebrannt.