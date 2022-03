Am Donnerstag ist es zu einem Brand in Osnabrück Schinkel gekommen. FOTO: NWM-TV Feuer unter Kontrolle Brand in Osnabrück Schinkel: Eine Person verletzt Von Lucie Wittenberg | 17.03.2022, 19:09 Uhr | Update vor 15 Min.

Am frühen Donnerstagabend ist es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Schinkelstraße in Osnabrück Schinkel gekommen. Dabei wurde eine Person verletzt.