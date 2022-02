An der Hamburger Straße in Osnabrück hat es am Sonntagabend gebrannt. (Symbolfoto) FOTO: dpa/Carsten Rehder Rauchentwicklung aus dem Dach Brand in leerstehendem Gebäude in Osnabrück Von Christopher Bredow | 27.02.2022, 20:21 Uhr

In einem leerstehenden Gebäude an der Hamburger Straße in Osnabrück ist am Sonntagabend ein Brand ausgebrochen.