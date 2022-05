Die Berufsfeuerwehr aus Osnabrück sowie die freiwillige Feuerwehr Neustadt konnten den Brand in der Flüchtlingsunterkunft löschen. (Symbolbild) FOTO: imago images/Tim Oelbermann Keine Bewohner verletzt Brand in Flüchtlingsunterkunft An der Petersburg in Osnabrück ausgebrochen Von Arlena Janning | 11.05.2022, 07:53 Uhr

In der Nacht zu Mittwoch ist in einem Zimmer in der Flüchtlingsunterkunft An der Petersburg im Osnabrücker Stadtteil Schölerberg aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Das Gebäude wurde evakuiert, niemand ist verletzt worden.