Schäden durch Sprinkleranlage Sauna gerät in Osnabrücker Fitnessstudio in Brand und | 20.08.2022, 09:55 Uhr | Update vor 13 Min. Von Markus Pöhlking Catharina Peters | 20.08.2022, 09:55 Uhr | Update vor 13 Min.

In Osnabrück hat es am Samstagmorgen in einem Fitnessstudio gebrannt. Größeren Schaden als das Feuer selbst verursachte wohl die Sprinkleranlage.