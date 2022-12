Der Grund für das Feuer an der Meller Straße in Osnabrück ist derzeit noch unbekannt. Foto: NWM-TV up-down up-down Wohnung nicht mehr bewohnbar Brand an der Meller Straße in Osnabrück - Vollsperrung aufgehoben Von Michael Schwager | 01.12.2022, 17:00 Uhr | Update vor 1 Std.

In einem Gebäude in Osnabrück-Fledder hat es am Donnerstag gebrannt. Die Feuerwehr hatte das Feuer schnell unter Kontrolle, der Verkehr fließt inzwischen wieder.