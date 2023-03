Einfühlsam und ausgeglichen ist Therapiehündin „July“ bei ihrer Arbeit. Das wirkt sich positiv auf die Patienten aus. Foto: Christoph Beyer up-down up-down „July“ baut Vertrauen auf So arbeitet die Bramscher Suchtmedizinerin Heike Beckmann mit Therapiehund Von Christoph Beyer | 19.03.2023, 07:38 Uhr

Therapiehunde werden immer häufiger in Kliniken eingesetzt, so auch in Bramsche. Die Oberärztin und Suchtmedizinerin Dr. Heike Beckmann ist Halterin eines solchen Hundes. Über den gemeinsamen Arbeitsalltag mit „July“ haben wir mit ihr gesprochen.