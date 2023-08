Arbeiten an der Straßenbeleuchtung Bramscher Straße in Osnabrück wird zur Einbahnstraße Von Anke Schneider | 03.08.2023, 14:31 Uhr Die Bramscher Straße in Osnabrück kann ab Dienstag in Teilen nur noch von einer Seite befahren werden. Symbolfoto: Oliver Berg/dpa up-down up-down

Die Bramscher Straße wird am kommenden Dienstag, 8. August, an ihrem südlichen Ende zur Einbahnstraße. Ein Abbiegen von der Hansastraße in die Bramscher Straße ist dann von 6.30 Uhr bis etwa 16.30 Uhr nicht möglich.