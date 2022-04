Als Drittligist bekommt der VfL wie andere Drittligisten auch 10000 Euro für sein zertifiziertes Leistungszentrum im Sportpark Illoshöhe, ein Zweitligist bekommt, wenn er ein in der ersten und zweiten Liga verpflichtendes Leistungszentrum unterhält, 30000 Euro. Und das, obwohl der Zweitligist ohnehin aufgrund der beträchtlichen Fernsehgelder wesentlich mehr Möglichkeiten hat als der Drittligist. Zudem werden UEFA-Gelder über einen DFB-Schlüssel an Vereine in der ersten und zweiten Liga verteilt, ein Sockelbetrag von zum Beispiel 75000 Euro, wie ihn der VfL im Vorjahr erhielt. Es gibt mehr je nach Stern, den der VfL bisher nicht hat, aber auf den Flottmann & Co. bei der nächsten Zertifizierung in Kürze erhofft. Denn ein Stern verdoppelt bzw. verdreifacht den Sockelbetrag. Zum Vergleich: Mainz 05 bekam für drei Sterne zuletzt immerhin 380000 Euro.

Wovon der VfL profitiert? Davon, dass die A- und B-Junioren in der Bundesliga spielen. Hier gibt es Zuschüsse für Fahrten und Hotel – bei freilich stattlichen Kosten. Somit steht unter dem Strich für die seit Jahren systematische Nachwuchsschulung ein beträchtlicher Geldaufwand, den der VfL auch getragen hat in „schweren Zeiten“, wie Flottmann mit Dank an das Präsidium betont. „Denn hin und her wäre tödlich.“ Sprich: in 2. Liga Leistungszentrum, nicht bei Abstieg in 3. Liga, denn so wäre kontinuierliche Arbeit nicht möglich.

Was der VfL sich und der Jugend gönnt, erspart sich im Vergleich Drittligaaufsteiger Preußen Münster, der somit seine Einnahmen auf den Profikader konzentrieren kann. Neid hin, Ziel her für den VfL: Rückkehr in die 2. Liga.