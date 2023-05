Kerstin Denter zeigt am Wochenen ihren Bonsai-Mammutbaum. Ralf Kolkhorst und Lothar Wehleit von den Bonsaifreunden freuen sich gemeinsam mit Michaela Rudolph-Hettlich vom Freundeskreis Botanischer Garten auf die Ausstellung. Foto: Robert Schäfer up-down up-down Ausstellung im Botanischen Garten Bonsaifreunde Osnabrück: So schwierig ist es, einen Bonsai zu züchten Von Robert Schäfer | 19.05.2023, 17:03 Uhr

Am Wochenende dreht sich im Botanischen Garten in Osnabrück alles um kleine „Bäume in der Schale“. Die Bonsaifreunde laden ein.