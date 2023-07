Wir haben Tipps und Vorschläge zusammengestellt, was betroffene Anwohner bei der Evakuierung in Osnabrück-Gartlage im Vorfeld bedenken und einpacken sollten. Archivfoto: David Ebener up-down up-down Was Betroffene einpacken und erledigen müssen Bombenräumung in Osnabrück: Checkliste für Anwohner während der Evakuierung Von Claudia Sarrazin | 20.07.2023, 05:15 Uhr

Im Osnabrücker Stadtteil Gartlage ist ein möglicher Bombenblindgänger gefunden worden. Während der Bombenräumung werden am Sonntag, 23. Juli 2023, rund 9800 Menschen in 5600 Haushalten ihre Wohnungen verlassen müssen. Wir haben eine Checkliste zusammengestellt, was Betroffene vor und während der Evakuierung bedenken und einpacken müssen.