Schienenersatzverkehr Richtung Bohmte Wegen Bombenräumung in Osnabrück: Bahnstrecke nach Bremen gesperrt

Bahnreisende aufgepasst: Wegen der Bombenräumung in Osnabrück am Sonntag muss die Bahnstrecke Richtung Bohmte voraussichtlich mehrere Stunden gesperrt werden. Regionalzüge Richtung Bremen fallen auf dem Abschnitt aus, Fernverkehrszüge steuern den Hauptbahnhof nicht an.