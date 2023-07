Osnabrück: Offizielle Vorstellung des Frühjahrsjahrmarkts. 21.03.2023 Foto: Jörn Martens up-down up-down Vier Stadtteile von Evakuierung betroffen Bombenräumung in Osnabrück: Was bedeutet das für den Sommerjahrmarkt? Von Claudia Sarrazin | 07.07.2023, 16:15 Uhr

Ende Juli startet erstmals in diesem Jahr der Osnabrücker Sommerjahrmarkt an der Halle Gartlage. Und die liegt mitten in dem Bereich, der am Sonntag, 23. Juli, wegen der Blindgängerentschärfung evakuiert werden muss. Das hat Auswirkungen auf das Jahrmarkttreiben.