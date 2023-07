Oft warten Anwohner irgendwann an den Absperrungen des Evakuierungsgebietes darauf, dass sie endlich wieder nach Hause können. Foto: Swaantje Hehmann up-down up-down Stadt Osnabrück droht mit Bußgeld Bombenräumung in der Gartlage: Wer zu spät geht, muss diesmal zahlen Von Claudia Sarrazin | 17.07.2023, 19:10 Uhr

In Osnabrück hat es in den vergangenen Jahren viele Bombenräumungen gegeben. Von der Evakuierung in der Gartlage Ende Juli 2023 sind erneut Tausende betroffen. Da sich wegen einiger renitenter Bürger, die ihre Häuser oder Wohnungen nicht verlassen wollten, die Bombenentschärfungen oftmals verzögerten, führt die Stadt dieses Jahr ein Bußgeld ein.