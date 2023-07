Fast 10000 Osnabrücker mussten bei der Bombenräumung am Sonntag, 23. Juli, ihre Häuser und Wohnungen verlassen. 27 von ihnen droht ein Bußgeld in der Höhe von 300 Euro, weil sie den Bereich nicht verlassen wollten. Foto: Michael Gründel Foto: Michael Gründel up-down up-down Einige wussten es nicht, einige wollten nicht Nach Bombenräumung: Bis zu 27 Osnabrückern droht nun ein Bußgeld Von Claudia Sarrazin | 24.07.2023, 18:46 Uhr

Bei der Bombenräumung in der Gartlage gab es am Sonntagmittag immer noch Menschen, die im Evakuierungsbereich unterwegs waren. Dennoch ging die Evakuierung des Gebiets zügiger voran, als bei vorherigen Bombenräumungen. Das lag auch am angedrohten Bußgeld, sagt die Stadt.